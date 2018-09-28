أمل كلوني تدعو للإفراج عن صحفي رويترز

دعت المحامية الحقوقية أمل كلوني، إلى الإفراج عن صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار.

وطالبت كلوني، خلال مؤتمر بالأمم المتحدة الزعيمة المدنية لميانمار أونج سان سو كي الموافقة على طلب قدمته أسر الصحفيين للعفو عنهما، حسب رويترز.

© AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY غوتيريش يحث ميانمار على الإفراج عن اثنين من صحفيي "رويترز"

وقالت كلوني إن زوجتي الصحفيين كتبتا "رسالة مفعمة بالمشاعر" إلى الحكومة قبل نحو أسبوع تطلبان فيها العفو ليس لأن الصحفيين اقترفا أي خطأ بل لأن العفو سيتيح إطلاق سراحهما.

وكلوني عضو في الفريق القانوني الذي يمثل الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما).

وأكدت المحامية أن رئيس ميانمار وين ميينت سيتخذ القرار بشأن العفو بالتشاور مع سو كي.

وفي رسالة إلى سو كي قالت كلوني"حاربت لسنوات طويلة لتتحرري من السجن ذاته الذي يقبعان فيه والآن تملكين السلطة لرفع هذا الظلم اليوم إذا رغبت في ذلك".

ولم ترد بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب.

وقال المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي إن المحكمة مستقلة واتبعت الإجراءات القانونية في القضية.

ودفع الصحفيان ببراءتهما من التهم وهما محتجزان منذ ديسمبر/ كانون الأول. ولكياو سوي أو ابنة في الثالثة من عمرها بينما وضعت زوجة وا لون مولودتهما الأولى التي قالت كلوني إنه لم يرها بعد.