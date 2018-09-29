فيديو لموقع تحطم الطائرة "إف-35بي"

ظهر فيديو لموقع سقوط أحدث مقاتلة من الجيل الخامس "إف-35بي" في ولاية كارولينا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتم نشر الفيديو على حساب Breaking Aviation News Twitter ، والذي يتخصص في مجال الطيران. وقد تم إلتقاط الفيديو من الشاطئ المقابل للبحيرة، التي وقع الحادث بقربها. سحب سوداء من الدخان ترتفع فوق سطح الأرض، ويظهر تعليق على الفيديو أن المشهد قد تم تسجيله بعد ساعة من وقوع الكارثة.

The scene one hour after a military plane crash five miles outside the Marine Corps Air Station in Beaufort. According to several news reports, the crash involved an F-35B https://t.co/cKzqzxCIJI pic.twitter.com/hIFHs3saBz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) September 28, 2018

وكان قد أعلن الجيش الأمريكي أن مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز "إف-35 بي" تحطمت قرب محطة بوفورت الجوية لمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولينا قبل وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بوفورت، إن الطيار الوحيد الذي كان على متنها، قفز بأمان وجرى فحصه للتأكد من أنه ليس مصابا بجروح خطيرة.

وبحسب "سي بي إس نيوز"، قال مسؤول عسكري أمريكي إن الطائرة التي تحطمت هي من طراز "إف-35 بي" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وأفاد المسؤولون أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.