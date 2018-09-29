طرد "عميل" تركي من المؤتمر الصحفي لأردوغان وميركل (فيديو)

طرد أفراد الأمن الألماني أحد الحضور من قاعة المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، يوم أمس الجمعة، ما أثار جدلا واسعا حول سبب هذا الأمر.

وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قام أفراد الأمن الألماني بطريقة مفاجئة، بإخراج مصورا صحفيا عنوة من قاعة المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس أردوغان والمستشارة ميركل.

وذكر "ترك برس" أن المصور يدعى "أرطغرل يغيت"، ويستخدم اسم "عادل يغيت" ويمارس أنشطة معادية لتركيا في ألمانيا منذ 35 عاما، وهو زميل "جان دوندار" الذي تصنفه تركيا عميلا وهرب من البلاد بعد أفشى أسرارا مهمة تمس أمن الدولة التركية.

Başkan Erdoğan ile Merkel’in basın toplantısında protesto girişimine Alman polisi anında müdahale etti. Erdoğan’ın Merkel’e baktığı saniyeye dikkat pic.twitter.com/ciV9bnp6P3 — Ensonhaber.com (@ensonhaber) September 28, 2018

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وقالت مصادر إن السلطات التركية كانت قد سحبت الجنسية من "يغيت" المنتمي إلى منظمة يسارية إرهابية، وهو الآن يعيش في ألمانيا بجواز سفر لاجئ ويمارس بشكل متكرر أعمالا استفزازية بحق تركيا ومسؤوليها.

© AFP 2018 / TURKISH PRIME MINISTER PRESS OFFICE صحيفة ألمانية تعترض على زيارة أردوغان بـ"مانشيت" باللغة الكردية

وذكر الموقع التركي أن القضاء الألماني كان قد حكم على المدعو يغيت بالسجن مدة 3 أعوام سنة 1999 في مدينة هامبورغ، على خلفية اقتحام منزله من قبل قوات الشرطة وضبط هويات مزورة وأسلحة بحوزته.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ميركل، قال الرئيس التركي أردوغان، إنه حق بلاده الطبيعي مطالبة ألمانيا بتسليم المدعو جان دوندار المدان بإفشاء أسرار الدولة.

وأوضح أردوغان أن "الصحفي المطلوب من القضاء التركي جان دوندار أفشى أسرار الدولة، ويعد عميلا ومدانا بموجب أحكام القضاء التركي".

وأضاف: "من حق تركيا الطبيعي مطالبة ألمانيا بتسليم شخص محكوم بالسجن مثل جان دوندار".