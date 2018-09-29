بعد انقطاع لثلاث سنوات... عودة الملاحة النهرية بين العراق وإيران

وأعلن مدير عام الشركة عبد الكريم الجابري إن "الشركة باشرت بتنظيم الرحلات النهرية بعد توقفها منذ ثلاثة أعوام من أجل تخفيف الازدحام على منفذ الشلامجة الحدودي البري"، وفقا لموقع قناة "السومرية".
ونوه الجابري، إلى أن "الشركة العامة للنقل البحري تتوفر لديها زوارق حديثة قررت استخدامها في تنظيم تلك الرحلات"، مضيفا أن "نقل المسافرين نهريا سوف يخفف إلى حد ما من الازدحام على منفذ الشلامجة الحدودي البري".
ويعاني المسافرين العراقيين عبر منفذ الشلامجة الحدودي، من الازدحام الكبير على المنفذ وخاصة الذين يسافرون من دون تأشيرة إلى المنطقة الحرة.
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