بعد انقطاع لثلاث سنوات... عودة الملاحة النهرية بين العراق وإيران

أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، يوم أمس الجمعة، أنها باشرت بتنظيم رحلات نهرية لنقل المسافرين بين رصيف العشار في محافظة البصرة وميناء خرمشهر الإيراني.

وأعلن مدير عام الشركة عبد الكريم الجابري إن "الشركة باشرت بتنظيم الرحلات النهرية بعد توقفها منذ ثلاثة أعوام من أجل تخفيف الازدحام على منفذ الشلامجة الحدودي البري"، وفقا لموقع قناة "السومرية".

© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY إيران تعيد فتح منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع العراق

وصرح مدير الشركة بأن: "أول زورق انطلق يوم أمس وعلى متنه 46 مسافرا، وهي رحلة تجريبية أولى، ولا مانع لدينا من تنظيم رحلة واحدة أو أكثر كل يوم في حال إقبال المواطنين على السفر بالزوارق".

ونوه الجابري، إلى أن "الشركة العامة للنقل البحري تتوفر لديها زوارق حديثة قررت استخدامها في تنظيم تلك الرحلات"، مضيفا أن "نقل المسافرين نهريا سوف يخفف إلى حد ما من الازدحام على منفذ الشلامجة الحدودي البري".

ويعاني المسافرين العراقيين عبر منفذ الشلامجة الحدودي، من الازدحام الكبير على المنفذ وخاصة الذين يسافرون من دون تأشيرة إلى المنطقة الحرة.