"المثير" يغضب نساء البرازيل... لماذا يرفضن ترشحه للرئاسة (فيديو وصور)

غادر جير بولسونارو، المرشح الرئاسي البرازيلي وعضو الكونجرس اليميني، المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج بعد محاولة اغتياله بسكين، لكنه يغضب نساء البرازيل، اللاتي يرفضن ترشحه لتولي منصب رئيس الجمهورية.

ذكرت وكالة "رويترز" أمس السبت 29 سبتمبر / أكتوبر، إن بولسونارو غادر المستشفى في الوقت الذي تظاهرت فيه آلاف السيدات في أنحاء البلاد للاحتجاج ضد المرشح المثير للانقسام، بينما قال فريق بولسونارو إنه سيتوجه إلى ريو دي جانيرو، حيث خدم كنائب برلماني على مدى نحو ثلاثة عقود.

EXCLUSIVO: o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) concedeu entrevista ao jornalista Boris Casoy, da RedeTV!, direto do hospital. Assista à íntegra no #RedeTVNews de hoje, às 19h25 pic.twitter.com/uKP3oCiPD3 — RedeTV! (@RedeTV) September 28, 2018

وتنتقد الكثير من النساء المشاركات في التظاهرات بولسونارو، بسبب تاريخه المليء بتعليقات تشمل الاستخاف بجرائم الاغتصاب ووصف الفروق في الأجور بين الرجال والنساء بأنها مبررة، وخرجت مسيرات، أمس السبت، في عدة مدن برازيلية امتدت من مانوس في غابة الأمازون إلى مدينة ساو باولو في جنوب شرق البلاد، كما خرجت احتجاجات مناوئة دعما للمرشح اليميني في أنحاء البلاد.

Right now in São Paulo where thousands of women and men are protedting agaisnt far-right candidate Jair Bolsonaro. An amazing show of emotion and fight ❤️ #EleNão #EleNunca #29S #ÉPelaVidadasMulheres pic.twitter.com/PFUQd6mUfB — Mia Alberti (@mialberti) September 29, 2018

ولفتت "رويترز" إلى أن بولسونارو، هو ضابط سابق في الجيش، وعبر عن إعجابه بالديكتاتورية العسكرية في البرازيل خلال 1964-1985. وفاز على الكثير من البرازيليين بموقفه المتشدد بشأن الجريمة وخطابه الصريح غير المنمق وتاريخه الخالي إلى حد بعيد من أي اتهامات بالفساد، لكن استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة (إيبوب) فإن 18 في المئة من النساء يعتزمن التصويت لصالح بولسونارو في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في السابع من أكتوبر / تشرين الأول مقابل 36 في المئة من الرجال.

#أخبار_عربية_و_عالمية “دونالد ترامب” البرازيل يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية أكد اليميني جير بولسونارو، عضو الكونغرس البرازيلي الذي يتم تشبيهه كثيراً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم خوض سباق الترشح لرئاسة أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، والمقرر… https://t.co/vDbAuAsHVT pic.twitter.com/OdANbW8V9Z — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) January 11, 2018

وزاد الهجوم على بولسونارو بسكين، الشهر الجاري، من تعقيد أكثر انتخابات يصعب التنبؤ بنتيجتها في البرازيل منذ ثلاثة عقود.

وأسفرت تحقيقات في الفساد عن سجن عشرات من كبار رجال الأعمال والساسة في السنوات القليلة الماضية.

طعن المرشح في الانتخابات في البرازيل جير بولسونارو والقبض على المنفذ #البرازيل



pic.twitter.com/WXjgZZsS0U — احمد عبدالكريم (@ataanrm7) September 8, 2018

وأثارت تلك الفضائح غضب الناخبين، بينما تحتجز الشرطة مشتبها به، واكتفت بالقول إنها تواصل التحقيقات ولم تعرف بعد دافع الجريمة.