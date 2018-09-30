ترامب: العالم جدد احترامه للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن قادة العالم جددوا مرة أخرى احترامهم للولايات المتحدة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع حاشد في فيرجينيا الغربية: "عدت لتوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقوني هم (زعماء العالم) يحترموننا من جديد".

© AP Photo / Richard Drew ترامب يشرح سبب الضحك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة

كان ترامب ذكر، خلال كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "خلال أقل من عامين حققت إداراته ما لم تحققه أي إدارة في تاريخ بلاده"، وعندها فوجئ بضحكات أطلقها أعضاء وفود دول العالم المتواجدين في القاعة.

ورد ترامب على الضحكات بقوله "لم أتوقع رد الفعل هذا لكن لا بأس"، فبادر الحضور بالتصفيق له ليعاود ترامب الحديث عن إنجازات إدارته.

ووقع رد فعل القاعة على عناوين وسائل الإعلام العالمية. ورد ترامب على ذلك قائلا، إنهم لم يضحكوا عليه، بل معه.

والثلاثاء الماضي انطلقت اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل.