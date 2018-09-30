ترامب: العالم جدد احترامه للولايات المتحدة

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع حاشد في فيرجينيا الغربية: "عدت لتوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقوني هم (زعماء العالم) يحترموننا من جديد".
ورد ترامب على الضحكات بقوله "لم أتوقع رد الفعل هذا لكن لا بأس"، فبادر الحضور بالتصفيق له ليعاود ترامب الحديث عن إنجازات إدارته.
ووقع رد فعل القاعة على عناوين وسائل الإعلام العالمية. ورد ترامب على ذلك قائلا، إنهم لم يضحكوا عليه، بل معه.
والثلاثاء الماضي انطلقت اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
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