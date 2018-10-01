المفوضية الأوروبية: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليست مسألة يوم غد أو العام المقبل"

أعلنت نائبة المدير العام لشؤون سياسة الجوار والمفاوضات حول توسيع المفوضية الأوروبية، كاتارينا ماتيرنوفا، أن إعلان الموعد المحتمل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعد أمرا سابقا لأوانه، هذه ليست مسألة يوم غد أو العام المقبل.

© Sputnik . البنتاغون يخصص 250 مليون دولار لدعم أوكرانيا

سبوتنيك . وقالت ماتيرنوفا، في حديث لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة " أونيان " التي نشرته اليوم الاثنين: "أعتقد أن إعلان مواعيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، يعد أمرا سابقا لأوانه إلى حد ما. يجب أن يحدث الكثير لكي تكون البلاد جاهزة، وبالمثل أن يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا للتوسع.

وقالت أيضا أن "الآفاق المستقبلية لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ليست مسألة يوم الغد أو العام المقبل".

يذكر أنه سبق وعرض الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو على مجلس الرادا إدخال تغييرات على مقدمة الدستور وعدد من موادها وأحكامها الانتقالية. وذلك "لإثبات خيار أوكرانيا الأوروبي ومكانها بصفتها إحدى الدول الأعضاء في الأسرة الأوروبية" بالإضافة إلى توجه أوكرانيا نحو الانضمام إلى حلف الناتو وإلزام رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ومجلس الرادا بالتمسك بهذا الاتجاه في السياسة التي ينتهجونها.

وأعلن الأمين العام السابق، لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن، أن أوكرانيا تحتاج إلى تحقيق عدد من المعايير لكي تنضم إلى حلف الناتو. وهذا ما يتطلب فترة زمنية طويلة. ويعتقد الخبراء أن كييف لن تتمكن من الحصول على عضوية الناتو خلال الأعوام العشرين المقبلة.