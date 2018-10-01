لأول مرة... أجسام الصواريخ تكشف مفاجأة إيران لحكام السعودية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، شعارا تكتبه إيران لأول مرة على الصواريخ الباليستية الستة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سوريا.

وأظهرت صور الصواريخ شعار "الموت لآل سعود"، في إشارة إلى الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" اللذين اعتادت إيران كتابتهما دائما على أجسام الصواريخ.

كما كتب الحرس الثوري الآية رقم 76 من سورة النساء في القرآن "قاتلوا أولياء الشيطان".

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران صواريخ مكتوب عليها شعارات ضد السعودية.

🎥 گوشمالی کوبنده #سپاه به تروریستها/طی این عملیات که با نام "ضربت محرم" و با رمز مقدس "یا حسین(ع)" انجام شد،تعداد ۶ موشک بالستیک میان‌برد از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه در غرب کشور شلیک [شد] و تروریست‌های جنایتکار از فاصله ۵۷۰ کیلومتری هدف ضربات مهلک و مرگبار قرار گرفتند pic.twitter.com/j2M3hDWvqP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) October 1, 2018

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".

وأشار الحرس في بيانه إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية. وذكر الحرس الثوري أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" مداها 800 كم.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية وأصابت أهدافها بدقة في شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.