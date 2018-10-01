بعد وصفه لأوروبا بالسجن...المفوضية الأوروبية تقدم نصيحة لوزير الخارجية البريطاني

نصحت المفوضية الأوروبية، وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بقراءة كتب التاريخ حتى لا يقارن الاتحاد الأوروبي بالاتحاد السوفيتي.

بروكسل- سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، مارغاريتيس سكيناس، ردا على طلب صحفي بريطاني بالتعليق على تصريحات هانت: "سوف نستفيد جميعنا، بما فيه وزراء الخارجية، إذا فتحنا من وقت لوقت كتاب التاريخ".

© REUTERS / Simon Dawson وزير خارجية بريطانيا: ترامب ليس رئيسا انعزاليا كما خشي كثيرون

وكان هانت قد دعا، يوم الأمس الأحد، الاتحاد الأوروبي لعدم التحول إلى سجن "مثل الاتحاد السوفييتي".

وأشار الوزير إلى "درس التاريخ" وحذر من أن بريطانيا: "لن تكون الأسير الوحيد الذي يريد الهروب من الأسر".

وصوت غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، ويبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/مارس 2019.