وفاة المغني الفرنسي أزنافور عن 94 عاما

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن متحدث باسم المغني الفرنسي شارل أزنافور قوله، اليوم الاثنين، إن أزنافور توفي عن 94 عاما.

وولد أزنافور في باريس لأب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان، وفقا لـ "رويترز".

وباع أزنافور أكثر من مئة مليون اسطوانة في 80 دولة وكثيرا ما كان يوصف بفرانك سيناترا فرنسا.

وشارل أزنافور مغني، كاتب أغاني وممثل فرنسي — أرميني. ويقطن في جنيف. تزوج ثلاث مرات، لديه ستة أطفال.

وكان أسطورة الأغنية الفرنسى شارل أزنافور عبر فى بيروت من قبل عن أمنيته الغناء مع فيروز فى ثنائى مشترك باللغة العربية، وذلك أثناء إحياء سهرة فنية ضمن مهرجانات مدينة فقرا كفر ذبيان الصيفية الواقعة فى كسروان بجبل لبنان.

ويشتهر النجم أزنافور بصوته المميّز والفريد من نوعه، حيث وصلت موسيقاه وأغانيه إلى العديد من الأجيال