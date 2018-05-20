فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)

عادت المطربة اللبنانية، فيروز، للغناء للقدس مجددا، وسط الاشتباكات الواقعة هناك بين الفلسطينيين مع الجيش الإسرائيلي، بعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وطرحت ريما رحباني، ابنة فيروز، الأحد 20 مايو/أيار الجاري، أغنية لوالدتها تحمل اسم "إلى متى يارب".

وتظهر فيروز في الأغنية وهي تؤدي كلماتها، وهي فكرة وإنتاج وإخراج ريما رحباني.

يذكر أنه سبق لفيروز وأن غنت للقدس، من خلال أغنية "زهرة المدائن"، والتي سجلتها بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب 5 يونيو/حزيران عام 1967.

وآخر ألبومات فيروز الغنائية طرحته في عام 2017، واسمه "ببالي"، والذي يحمل رقم 99 في مسيرتها الفنية الطويلة.

وتم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، 14 مايو، وذلك عقب قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس.