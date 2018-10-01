سفير كوريا الجنوبية: مسألة السفينة الروسية المحتجزة في ميناء بوسان ستحل نهائيا غدا

صرح سفير كوريا الجنوبية في موسكو، أو يونغ غيون، اليوم الاثنين، بأن مسألة السفينة الروسية "سيفاستوبول" المحتجزة في ميناء بوسان ستحل نهائيا غدا.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين: "نتوقع أن تحل مسألة السفينة "سيفاستوبول" بصورة نهائية غدا".

وأضاف السفير أن العلاقات بين سيئول وموسكو "ستتطور باستمرار".

وتم استدعاء سفير كوريا الجنوبية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث قدمت الخارجية احتجاجا يتعلق بالاحتجاز غير القانوني للسفينة الروسية "سيفاستوبول" في ميناء مدينة بوسان.

وطالب الجانب الروسي برفع فوري للحظر الذي فرضته السلطات البحرية على السفينة للخروج من الميناء.

وذكرت خارجية كوريا الجنوبية في آب/أغسطس الماضي، بأنه يجري فحص السفينة "سيفاستوبول" في ميناء بوسان على أساس انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.