تركيا تحكم بالسجن مدى الحياة على 3 صحفيين لصلتهم بمحاولة انقلاب يوليو

حكمت محكمة الاستئناف التركية بالسجن مدى الحياة على ثلاثة صحفيين، لصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو/ تموز 2016.

أنطاكيا — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، فإن "محكمة الاستئناف في مدينة إسطنبول صادقت على حكم السجن مدى الحياة الذي أصدرته المحكمة المحلية في إسطنبول بحق 6 أشخاص بينهم الصحفيون نازلي أيليجاق والأخوين أحمد ومحمد ألتان بتهمة انتهاك الدستور التركي".

© AP Photo / تركيا: لا يمكن لأحد مكافحة الإرهاب بمفرده

وكانت المحكمة الجنائية في إسطنبول قد حكمت بالسجن مدى الحياة على الصحفيين إليجاق والأخوين ألتان بتهمة انتهاك الدستور، إلا أن المدعي العام في إسطنبول طالب محكمة الاستئناف بالمصادقة على قرار المحكمة المحلية.

وتقول سلطات القضاء التركية، إن الصحفيين إليجاق والأخوين ألتان كانوا على علم مسبق بمحاولة إنقلاب يوليو الفاشلة.

وتتهم تركيا الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتدبير انقلاب يوليو الذي اعتقلت السلطات التركية على إثره الآلاف لصلات مزعومة به.