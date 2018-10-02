وزارة الخارجية البيلاروسية: مينسك مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الإنساني لسوريا

أعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة خارجية جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا)، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، وخلال اجتماع مع نظيره السوري وليد المعلم، قال إن مينسك مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الإنساني الممكن لدمشق.

مينسك — سبوتنيك. وجاء في البيان، خلال الاجتماع "شكر المعلم الجانب البيلاروسي، على تقديم المساعدات الإنسانية المتعددة واستشفاء الأطفال السوريين في بيلاروسيا، من جهته، أكد ماكي استعداد بيلاروس، لمواصلة تقديم كل الدعم الإنساني الممكن لسوريا".

وأشير هناك إلى أن الأطراف ناقشت قضايا الساعة الرئيسة للتعاون بين البلدين: "تم التأكيد على الاهتمام بتطوير التعاون في المجال التجاري والاقتصادي ومجالات الطب والتعليم، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي قبل نهاية هذا العام".

كما أبلغ وزير الخارجية السوري بشأن الوضع الحالي في سوريا وخطط إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المحررة.

واختتم البيان: "تم تأكيد الاستعداد لدعم بعضنا البعض في المنظمات الدولية".

وأفادت الوزارة، بأن الاجتماع جرى خلال زيارة الوزير البيلاروسي لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.