دون تسميتها... أصوات المسؤولين الأتراك تتعالى لضم "دولة إسلامية" لمجلس الأمن

اعتبر رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، أن وجود دولة إسلامية دائمة العضوية داخل مجلس الأمن الدولي أصبح "ضرورة".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" تصريحات يلدريم، أشار فيها إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يساوي 194 دولة، وأن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يمكن الاستهانة به، "ومن الضروري وجود دولة إسلامية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".

© AP Photo / Iranian Presidency Office إيران تتهم المندوبة الأمريكية بـ"انتهاك" قواعد مجلس الأمن

وأضاف المسؤول التركي: "إن دولة واحدة من كل أربعة أعضاء في الأمم المتحدة فيها أغلبية مسلمة".

واستدرك بالقول: "تم منح حق النقض "الفيتو" للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف الحيلولة دون نشوب حروب جديدة، وتحقيق الاستقرار العالمي".

وأردف في هذا السياق قائلا: "لكن اليوم نجد أن الفيتو ابتعد عن أهدافه، بل أصبح أداة لنشوب الحروب".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر الماضي: "العالم اليوم ليس في ظروف العالم التي كانت في فترة الحرب العالمية الثانية".

وتابع أردوغان: "نشدد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، وإعادة هيكلة مجلس الأمن، فالعالم أصبح أكبر من 5 دول"، موضحا: "نجد أن 5 دول دائمة العضوية فقط وباقي الدول لها فقط حق العضوية المؤقتة".