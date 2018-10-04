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10:09 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    فالنتينا ماتفيينكو

    رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: يمكن مناقشة التسوية في شبه الجزيرة الكورية مع رئيس كوريا الجنوبية

    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    العالم
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    أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنها لا تستبعد خلال اجتماعها مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، مناقشة قضايا التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

    سيؤول — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الخميس 4 أكتوبر / تشرين الأول: "بالطبع أعتقد أن قضايا التسوية في شبه الجزيرة الكورية ستناقش".

    فالينتينا ماتفيينكو
    © Sputnik . Alexey Nicolskyi
    رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تزور كوريا الجنوبية
    وأشارت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن اجتماعها مع رئيس كوريا الجنوبية مسجل في برنامج الزيارة، مضيفة: "أنا على ثقة من أنه سيكون هناك حوار بناء هادف بشأن جدول الأعمال الكامل للعلاقات الثنائية".

    وأسفرت اجتماعات الزعيمين الكوريين عن التوقيع على بيان نوايا مشترك لمواصلة الجهود لتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديد بالحرب.

    وضمت الاتفاقية التي وقعها، بحضور القادة، وزيرا دفاع الدولتين الكوريتين على تدابير ملموسة لمنع الصدامات وضمان الأمن.

    ودعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، للقيام بزيارة إلى سيئول في المستقبل القريب وتم قبول هذه الدعوة.

    ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام.

    ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة نووية, أخبار كوريا الشمالية, الأزمة الكورية, مجلس الاتحاد الروسي, فالينتينا ماتفينكو, كوريا الجنوبية, روسيا
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