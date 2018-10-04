ميركل تزور ضحايا "محرقة النازية" في القدس الغربية

القدس — سبوتنيك. وستلتقي ميركل، خلال الزيارة التي بدأتها اليوم الخميس 4 أكتوبر / تشرين الأول، بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعدد من رجال الأعمال.
وكانت المستشارة الألمانية وصلت إلى إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، ويرافقها في زيارتها 14 وزيرا من حكومتها.
وكان في استقبالها في مطار "بن غوريون" وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وستستمر الزيارة يوما واحدا فقط.
وبحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، سيتباحث الطرفان في العلاقات بين البلدين خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، إلى جانب المفاوضات مع الفلسطينيين، والتصعيد في قطاع غزة، والقضية الإيرانية.
وأضافت الصحيفة: "هناك تباين بين إسرائيل وألمانيا بعدد من القضايا الجوهرية في الملف الفلسطيني والإيراني".
وليس من المقرر أن تشمل زيارة المستشارة الألمانية أي لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله والضفة الغربية.
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله ميركل، إلى الضغط على إسرائيل بغية إلغاء قرار هدم قرية "خان الأحمر" المهددة من قبل السلطات الإسرائيلية بالتهجير والهدم، وإيقاف الاستيطان.
وسبق للمستشارة الألمانية ميركل زيارة إسرائيل خمس مرات منذ فوزها لأول مرة بمنصب المستشار الألماني والتقت نتنياهو تسع مرات.
وكان آخر لقاء جمع بين المستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو في يناير / كانون الثاني الماضي، في مدينة دافوس السويسرية، حيث طالبها نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وعبرت ميركل في حينها عن اختلاف وجهة نظرها فيما يتعلق بتعامل إسرائيل مع الاتفاق النووي، وأكدت له أنها تتفهم القلق الإسرائيلي وأن الهدف المشترك هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
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