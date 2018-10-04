حلف الأطلسي: مقتل عسكري أمريكي في أفغانستان

ذكر بيان من المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، أن عسكريا أمريكيا قتل في أفغانستان.

ولم يتم الكشف عن هوية العسكري الذي كان جزءا من مهمة التدريب والمشورة لبعثة الدعم الحازم التي يقودها الحلف.

وقال البيان إن الواقعة قيد التحقيق، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، ومسلحي حركة "طالبان" الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق"، من الجهة الأخرى.