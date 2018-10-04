بولتون: إيران هي الممول الرئيس العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979

وقال بولتون للصحفيين لدى تقديمه لاستراتيجية بلاده لمكافحة الإرهاب والتي تركز أيضا على إيران "الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة تمثل أبرز تهديد إرهابي عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج". وفقا لوكالة "رويترز".

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وأضاف أن بلاده تواجه أيضا تهديدات من إيران التي وصفها بأنها "الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979".

أفاد المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قال في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب، وعد بأن يجعل إيران تدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض، في حال أقدمت على أفعال خاطئة.

وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سياسة صارمة تجاه إيران.