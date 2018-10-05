رئيس البنك المركزي الإيراني يقلل من أهمية العقوبات الأمريكية

موسكو- سبوتنيك. وقال همتي، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "لن يكون هناك حدث مهم في نوفمبر، حيث قاموا بكل ما يستطيعون القيام به قبل الموعد ومع حلول نوفمبر لن يكون هناك أي شيء".
وأضاف: "هم لن ينجحوا بتعطيل المبادلات المالية مع إيران أو إيقاف بيع النفط الإيراني، وأستطيع أن أقول إنه لا يوجد هناك أرضية ليقوموا بهذا الأمر، في المقابل مساعي إيران لحل هذه المشكلات قد وصلت لنتيجة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من نوفمبر المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
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