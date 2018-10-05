رئيس البنك المركزي الإيراني يقلل من أهمية العقوبات الأمريكية

قلل رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، من أهمية الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية المقررة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرا إلى أن مساعي بلاده في الحد من تأثير هذه العقوبات قد أعطت نتائجها.

موسكو- سبوتنيك. وقال همتي، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "لن يكون هناك حدث مهم في نوفمبر، حيث قاموا بكل ما يستطيعون القيام به قبل الموعد ومع حلول نوفمبر لن يكون هناك أي شيء".

© AFP 2018 / Atta Kenare خامنئي: إيران ستصفع أمريكا وستهزمها بهزيمة العقوبات

وتابع رئيس البنك المركزي الإيراني: "أمريكا ما أرادت أن تقوم به قد قامت به فعلا، فهم عملوا ليلا ونهارا لتعطيل عمل البنك المركزي الإيراني، وإيقاف بيع النفط الإيراني".

وأضاف: "هم لن ينجحوا بتعطيل المبادلات المالية مع إيران أو إيقاف بيع النفط الإيراني، وأستطيع أن أقول إنه لا يوجد هناك أرضية ليقوموا بهذا الأمر، في المقابل مساعي إيران لحل هذه المشكلات قد وصلت لنتيجة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من نوفمبر المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.