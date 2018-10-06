بعد أن وصفه بالشيطان... الرئيس الكولومبي يرفض الرد على نظيره الفنزويلي

رفض رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، الدخول في مشادة كلامية مع رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الذي أدلى في وقت سابق بتصريحات مسيئة عنه.

© REUTERS / Handout رئيس فنزويلا يتهم كولومبيا بمحاولة اغتياله

مكسيكو — سبوتنيك . ونقل موقع "تيمبو" عن دوكي، قوله: "لا أتعامل مع الهجمات الشخصية وأدافع عن الديمقراطية والحريات، وما ينبغي أن تفعله كل الدول التي تدافع عن الديمقراطية — إدانة الأداء المفرط للدكتاتورية".

هذا وفي وقت سابق نعت الرئيس الفنزويلي نظيره الكولومبي بالشيطان.

وأدلى وزير الخارجية الكولومبية ببيان فيما يتعلق بكلمات مادورو، قائلا إن "وزارة الخارجية تعتبر هذه التصريحات اعتداء على كرامة رئيس جمهورية كولومبيا، وعلى الحكومة التي تمثل الشعب الكولومبي الذي اختارها، مطالبا السلطات الفنزويلية بالتعامل على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين".