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08:40 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    فرنسا تودع شارل أزنافور

    فرنسا تودع المغني شارل أزنافور

    © AFP 2018 / Christophe Ena
    العالم
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    ودعت فرنسا يوم أمس الجمعة المغني شارل أزنافور وأبرزت مكانته كأيقونة وطنية و" عملاق" الغناء في مراسم حضرها الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيسان سابقان ورئيس وزراء أرمينيا ، البلد الذي تعود إليه جذور أزنافور.

    موسكو- سبوتنيك. وقال ماكرون أثناء وقوفه بجوار النعش الملفوف بالعلم الفرنسي بألوانه الأزرق والأبيض والأحمر "في فرنسا لا يموت الشعراء أبدا". ووضع إكليلا يحمل ألوان علم أرمينيا بجوار النعش.

    هذا وقد توفي المغني الأسطورة شارل أزنافور يوم الاثنين الماضي عن عمر 94 عاما في منزله في منطقة ألبي جنوب البلاد.

    فرنسا خلال وداع المغني الفرنسي الأرمني شارل أزنافور
    © AFP 2018 / Christophe Ena
    فرنسا خلال وداع المغني الفرنسي الأرمني شارل أزنافور

    وولد شارل أزنافور عام 1924 في باريس لأسرة أرمنية تهتم بالفن والغناء. وبدأ أزنافور بالغناء عندما كان يبلغ من العمر تسعة أعوام حيث كان يؤدي أدوارا مسرحية غنائية إلا أن مسيرته الفنية بدأت فعليا عام 1946 بعد لقائه بالملحن والمغني بيار روش وبعد دعم من المغنية الأسطورة إيديت بياف.

    وغنّى أزنافور خلال مسيرته الفنية حوالي 1200 أغنية كتب جزءاً كبيرا منها بنفسه وقد غنى باللغات الفرنسية والإنكليزية والروسية والأرمنية والإيطالية والأسبانية والألمانية مما جعله من أكثر المغنين الفرنسيين شهرةً في العالم هو الذي يعد آخر أعمدة الأغنية الفرنسية التقليدية.

    ولم ينسَ أزنافور خلال مسيرته أصوله الأرمنية وقد مثل أرمينيا في عدة محافل دولية ابتداءا من العام 1995 قبل أن يحصل على الجنسية الأرمنية رسميا عام 2008.

    وحظي أزنافور بشهرة عالمية لا مثيل لها هو الذي حصل على عدّة جوائز عالمية وقد اعتبرته قناة سي.إن.إن الأمريكية ومجلة تايم الإنكليزية "الفنان الذي غنى أكبر عدد من الأغاني والمنوعة في القرن العشرين".

    ووصل عدد مبيعات أسطوانات المغني أزنافور الى 100 مليون أسطوانة خلال مسيرته وقد أدى آلاف الحفلات في أكثر من 94 بلداً حول العالم. هذا وقد كان من المتوقع أن يبدأ أزنافور جولة غنائية في اليابان الشهر المقبل إلا أن كسراً في يده منعه من القيام بجولته.

    وتزوج أزنافور ثلاث مرات خلال حياته وأنجب ستة أبناء منهم ثلاثة من زوجته الأخيرة التي تزوج منها منذ 50 عاما.

     

    انظر أيضا:

    الموت يغيب أسطورة الأغنية الفرنسية شارل أزنافور عن عمر 94 عاما
    الكلمات الدلالية:
    شارل أزنافور, باريس, فرنسا
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