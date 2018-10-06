بحجة "مسيرات العودة"... إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد للفلسطينيين

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقليص مساحة الصيد للفلسطينيين في قطاع غزة من 9 أميال إلى 6 فقط، بحجة استمرار "مسيرات العودة" والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت "أوعز وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قبل قليل في ختام مشاورات أمنية مع الجهات الأمنية وجيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والشاباك — إلى جهاز الأمن العام، بتقليص حيز الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى ستة أميال بحرية".

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 376 برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي

وأضاف البيان "‏قرار وزير الدفاع اتخذ في أعقاب أعمال الشغب العنيفة في نهاية الأسبوع على السياج ومحاولات المس بقوات جيش الدفاع وتسيير قوافل بحرية للمجابهة، وأوعز بالاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية في حال استمرار الأحداث العنيفة".

يذكر أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا، أمس الجمعة، خلال "مسيرات العودة" برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما أصيب المئات من الفلسطينيين بعد قمع قوات الجيش الإسرائيلي للمسيرات عند حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في "جمعة الثبات والصمود" التي انطلقت مساء الجمعة من كافة ميادين قطاع غزة صوب مخيم العودة عند السياج الحدودي الفاصل شرق القطاع.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين مساء يوم أمس بدعوة من "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار" استكمالا لمسيرات العودة المتواصلة منذ أواخر مارس/آذار الماضي، حيث قابل الجيش الإسرائيلي المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت أشعل فيه الفلسطينيون الإطارات ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

يذكر أن مسيرات العودة بدأت فعالياتها يوم 30 مارس/آذار المنصرم في ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني" حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ ذلك الحين حتى اليوم 198 فلسطيني فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 21000 حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.