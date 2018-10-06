50 قتيلا في حادث بالكونغو الديمقراطية

قتل 50 شخصا وأصيب 100 آخرون بحروق إثر اصطدام شاحنة صهريج بسيارة، وذلك في الكونغو الديمقراطية.

وقال حاكم إقليم كونغو الأوسط بالوكالة اتو ماتوبوانا، اليوم السبت، "نأسف لمقتل نحو 50 شخصا وهناك مئة شخص أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية"، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

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ووقع الحادث على طريق يربط العاصمة كينشاسا بالمنفذ البحري الوحيد لجمهورية الكونغو.

وكانت الشاحنة الصهريج تنقل الوقود وقد انفجرت قرب مدينة كيسانتو على بعد 120 كيلو متر غرب كينشاسا.

واصطدمت الشاحنة بسيارة أخرى بحسب إذاعة أوكابي التابعة للأمم المتحدة التي كانت أشارت صباحا إلى حصيلة ثلاثين قتيلا.

وأوضحت الإذاعة أن "النيران امتدت سريعا وبلغت المساكن المجاورة".

وعادة تسلك سيارات محملة بمنتجات زراعية، وشاحنات نقل هذه الطريق التي تربط العاصمة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة بمرفأ ماتادي على المحيط الأطلسي.