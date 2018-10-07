خبير: ترامب يسيء إلى نفسه ويتحدى الشعب الأمريكي

قال الدكتور، محمد الريس، الباحث والخبير في الشأن الأمريكي، إن أداء، بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليمين أمس، كقاض في المحكمة العليا الأمريكية، يمثل تحديا من ترامب لشعبه.

وأضاف الريس، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد،، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شهد خلال الفترة الماضية اعتراضات كبيرة، سواء من جانب المهتمين بالشأن العام في الشارع الأمريكي، أو الصحافة والإعلام، إلى جانب عدد كبير من أعضاء الكونغرس، ولكنه لم يتراجع عن تنفيذ قراره.

© REUTERS / HANDOUT كافانو يؤدي اليمين الدستورية قاضيا في المحكمة العليا الأمريكية

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي، أن ترامب كان عليه أن يستمع إلى صوت العقل، ويستمع إلى نصيحة من أخبروه بأنه بهذه الطريقة يزيد الطين بلة، فهو في الأساس — كافانو — متهم بالتحرش بإحدى الفتيات، وعند ترشيحه تم الكشف عن واقعة تحرش أخرى، أي أن الرجل ليس حسن السمعة — لدى الأمريكيين الذين يتهمونه، بحسب قوله.

وتابع:

لكن الرئيس الأمريكي فضل المضي قدما في ترشح بريت كافانو، وضرب بعرض الحائط كافة المطالبات الشعبية والسياسية والنخبوية، التي طالبته بالتخلي عن هذا الترشيح، والبحث عن شخص آخر ليكون قاضيا ويحظى بعضوية المحكمة الأمريكية العليا، وهو ما يمكن أن يؤثر عليه بشكل شخصي، خلال فترة قصيرة من الآن.

ولفت الريس إلى أن ترامب في الأساس لديه الكثير من الأزمات التي تمس سلوكه شخصيا، لا سيما فضيحة ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، التي اتهمته بدفع رشوة لها 130 ألف دولار مقابل الصمت عن علاقة جمعتهما سابقا، بجانب تصريحات له ضد المرأة خلال حملته الانتخابية، وكلها أمور، إذا تم جمعها بجانب الموقف الحالي، فإنها تسيء له بشكل كبير.

وشدد الباحث في مركز الدراسات العربي، على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الأزمات والفضائح للرئيس، دونالد ترامب، وسبب هذه الفضائح لن يكون إلا إصراره المخيف على آرائه حتى وإن كانت خاطئة، أو بمعنى آخر عناده في كل قراراته، وعدم منحه نفسه الفرصة لإعادة النظر في أي شيء، فهو يرى آرائه وحدها الصحيحة، ولا يجب أو يمكن تبديلها.

وأدى، بريت كافانو، أمس السبت، اليمين كقاض في المحكمة العليا الأمريكية، وفقا لما ذكره تليفزيون "سي إن إن"، إذ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، ترشيح القاضي، بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا.

يذكر أن الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجزت أمس السبت، 164 شخصا كانوا يحتجون ضد اعتماد بريت كافانو، لمنصب قاضي في المحكمة العليا الأمركية، وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أن الأشخاص احتجزوا بسبب مخالفتهم للنظام العام، وقام بعضهم بذلك في القاعة، التي جرت فيها عملية التصويت.

وبسبب هذا، اضطر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي يرأس مجلس الشيوخ إلى وقف الإجراءات (اعتماد الترشيح) عدة مرات، والطلب من الحراس إخراج المتظاهرين من القاعة.