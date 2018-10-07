المنتجات الروسية تدعم قطاع البتروكيماويات في بيلاروسيا

قال رئيس شركة النفط والكيمياء الحكومية البيلاروسية أندريه ريابكوف، إن موارد قطاع البتروكيماويات البيلاروسي سيتم دعمه بشكل كامل من المنتجات الروسية خلال عام 2019.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بيلاروسيا تحصل على قرض من روسيا قدره 700 مليون دولار

موسكو — سبوتنيك . ونقلت قناة "أو إن تي" البيلاروسية عن ريابكوف قوله، اليوم الأحد 7 أكتوبر / تشرين الأول، إن المحادثات حول إمدادات المنتجات النفطية تقترب من مراحلها الأخيرة.

وأضاف: "من المخطط توقيع عدد من الوثائق في المستقبل القريب، وكافة الكيانات الاقتصادية سوف تدعم مواردها بشكل كامل بالمنتجات البتروكيماوية بشكل يفوق ما خططت له للعام الجاري والمقبل".

وأعلنت نائبة رئيس مجلس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس (الغرفة العليا للبرلمان) ماريانا شيتكينا، في أغسطس / آب الماضي، أنه من المخطط إبرام عقود تجارية بقيمة 500 مليون دولار في إطار المنتدى الخامس لأقاليم روسيا وبيلاروس، الذي سيعقد بمدينة موغيلوف شرقي البلاد في أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن دولة الاتحاد روسيا — وبيلاروس، تأسست في 2 نيسان / أبريل عام 1997 كمشروع جيوسياسي مهم ينطلق من سعي قيادتي وشعبي بيلاروس وروسيا لبلوغ مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي، على أساس معاهدة الوحدة الروسية البيلاروسية لعام 1996.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسي والاقتصادي والعسكري والجمركي والمالي (الخاص بالعملات الأجنبية) والقانوني والإنساني والثقافي.