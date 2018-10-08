عدو "الناتو" يصبح عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك

فاز ميلوراد دوديك، المعروف بمواقفه الموالية لروسيا وعدائه لـ"الناتو" بعضوية مجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن صربيا بحصوله على نسبة 55.15 في المئة من الأصوات.

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بلغراد — سبوتنيك . وجاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد فرز نحو 43.42 في المئة من الأصوات.

وقال برانكو بيتريتش، رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحفي: إن ميلوراد دوديك فاز بنسبة 55.15 في المائة من الأصوات في نضاله لمنصب عضوية صربيا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

يذكر أن مجلس رئاسة البوسنة والهرسك هو هيئة منتخبة مكونة من ثلاثة أعضاء تعتبر بشكل جماعي رأس الدولة في البوسنة والهرسك، (أحدهم بوسني، والثاني كرواتي، والثالث صربي)، ويتم اختيار أحدهم أمينا عاما، يتم تناقل رئاسة المجلس بين أعضائه كل ثمانية أشهر لضمان المساواة.

وفي الوقت الحالي يشغل منصب الأمين العام للجنة البوسني بكير إيزيتبيغوفيتش.

يذكر أن البوسنة والهرسك، كانت قد أعلنت انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، ما أدى إلى حرب أهلية بين كل من البوسنيين والصرب والكروات، استمرت حتى 1995، وراح ضحيتها حوالي 100 ألف شخص.