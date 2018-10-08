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07:09 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الانتخابات الرئاسية في البرازيل

    تحديد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل

    © REUTERS / PAULO WHITAKER
    العالم
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    أعلنت رئيسة المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل، روزا ويبر، اليوم الاثنين، أن مرشحي اليمين واليسار، بولسونارو وحداد سيلتقيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي ستحدد رئيس الدولة الجديد.

    ريو دي جانيرو- سبوتنيك. وقالت ويبر في مؤتمر صحفي في برازيليا نقلته قناة "غلوبو": "أعلن حاليا، بأن مرشحين سيذهبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: هما، هاير بولسونارو الذي حصل على 46 بالمئة من الأصوات، وفرناندو حداد، الذي حصل على 28 بالمئة من الأصوات".

    ووفقا للقانون البرازيلي، يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، أو تبدأ جولة ثانية للانتخاب. ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية مطلقة لمدة 4 سنوات. ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة.

    يذكر أن انتخابات الرئيس ونائبه تجري قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي بـ 90 يوما. وإذا لم يفز أي من المرشحين بأغلبية، يجتمع الفائزان في الجولة الأولى من الانتخابات في جولة الإعادة في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

    إلى جانب الرئيس الجديد، ينتخب البرازيليون حكام الولايات وأعضاء البرلمان في انتخابات عامة اليوم الأحد.

    ويمكن لأي شخص فوق سن الـ35 أن يترشح للرئاسة.

    وحق الاقتراع في البرازيل إلزامي للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 سنة؛ واختياري لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، والبالغين الأميين.

    تستخدم البرازيل نظام اقتراع إلكتروني، معتمد من محكمة البرازيل العليا للانتخابات منذ 1996 في انتخابات المجالس المحلية. تقوم الآلات بطباعة نتائج التصويت عندما تغلق مراكز الاقتراع. كما تستخدم البرازيل تقنية التعرف على الهوية لمنع الأشخاص من التصويت أكثر من مرة.

    ويحصل المرشحون خلال فترة الحملة الانتخابية على بث مجاني في الراديو والتلفزيون أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت. وفي حالة إعلان إجراء جولة للإعادة يتم توزيع مواد الحملات الانتخابية مرة أخرى بعد 48 ساعة من إعلان نتائج الجولة الأولى، وتنتهي قبل يومين من موعد الانتخاب.

    في حال حصول مرشحين على نفس عدد الأصوات يصبح المرشح الأكبر سناً رئيساً.

    يتولى الرئيس ونائبه منصبيهما خلال جلسة للبرلمان. وإذا لم يقوموا بمباشرة مهامهم خلال 10 أيام من تولي المنصب، تعتبر مناصبهم شاغرة ويتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوم، وخلال 30 يوم فقط إذا كانت تلك المناصب شاغرة في العامين السابقين.

    ولا يسمح للرئيس ونائب الرئيس بمغادرة البلاد لأكثر من 15 يوم دون إذن من البرلمان.

     

    انظر أيضا:

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