تفشي فيروس "زيكا" في مدينة سياحية هندية

أرسلت الهند خبراء لمحاولة احتواء تفش لفيروس "زيكا "في مدينة جايبور السياحية عاصمة ولاية راجاستان شمالي البلاد مع مراقبة السيدات الحوامل عن كثب.

وقالت وزارة الصحة تبين إصابة 22 شخصا في المدينة بالفيروس الذي ليس له لقاح وقد يسبب تشوهات خطيرة للأجنة. وفقا لـ "رويترز".

وتراقب البعثة الوطنية للصحة، التي شكلتها الحكومة لتحسين الرعاية الصحية في أنحاء البلاد، السيدات الحوامل في المنطقة.

© AP Photo / Leo Correa "زيكا" يهدد المواليد في أمريكا بعد زيادة المصابين بعيوب خلقية

وقالت وزارة الصحة في بيان، أمس الاثنين، "نواصل مراقبة الوضع بشكل دوري".

وقالت الرابطة الدولية للمساعدة الطبية للمسافرين التي تتخذ من تورونتو مقرا إنها نصحت المسافرات الحوامل بتأجيل زيارة المنطقة التي تعد جزءا من "المثلث الذهبي" للسياحة في الهند ويشمل دلهي وجايبور وأجرا التي يوجد بها تاج محل.

وهذا هو التفشي الثالث للفيروس في الهند وكان الأول في مدينة أحمد اباد في يناير/ كانون الثاني عام 2017 والثاني في ولاية تاميل نادو الجنوبية في يوليو/ تموز من نفس العام. وقالت الحكومة إنها "نجحت في احتواء" كليهما.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أحدث حالات الإصابة، التي ظهرت في منتصف موسم المهرجانات في الهند حيث يسافر الكثير من السكان مما يزيد خطر الإصابة، تأتي في ظل انتشار أمراض أخرى ينقلها البعوض تتسبب في مقتل الآلاف في الهند سنويا.