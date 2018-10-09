رسائل ميلانيا ترامب إلى الدول الأفريقية التي زارتها (فيديو)

حرصت قرينة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، على توجيه رسائل، بعد انتهاء جولتها الأفريقية الأولى، التي تعد كذلك أول رحلة دولية لها.

وشكرت ميلانيا ترامب، كل الدول الأفريقية التي زارتها، من خلال فيديوهات مختصرة لجولاتها في كل منها، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ونشرت ميلانيا ترامب 4 فيديوهات لأربع دول شملت جولتها الأفريقية، وهي غانا وكينيا ومالاوي ومصر، وكتبت كلمة "شكرا" في كل فيديو.

Thank you Kenya 🇰🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/JrHncob8Qp — Melania Trump (@FLOTUS) October 7, 2018

Thank you Egypt 🇪🇬 🇺🇸 pic.twitter.com/7i0POn29XN — Melania Trump (@FLOTUS) October 9, 2018

وكانت ميلانيا ترامب قد بدأت جولة أفريقية قبل نحو أسبوع، شملت 3 دول هي كينيا، ومالاوي، وغانا، وتعد مصر الدولة الرابعة والأخيرة في أفريقيا.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI من مصر... ميلانيا ترامب تنتقد تركيز الناس على ملابسها

وفي غانا زارت قرينة ترامب مستشفى للأطفال حديثي الولادة ، بينما زارت عددا من المدارس الابتدائية في مالاوي.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

وأوضحت ميلانيا في مؤتمر صحفي، إنها تزور غانا وملاوي وكينيا ومصر، في أول رحلة دولية كبيرة لها، من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم.