رسائل ميلانيا ترامب إلى الدول الأفريقية التي زارتها (فيديو)

وشكرت ميلانيا ترامب، كل الدول الأفريقية التي زارتها، من خلال فيديوهات مختصرة لجولاتها في كل منها، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".
ونشرت ميلانيا ترامب 4 فيديوهات لأربع دول شملت جولتها الأفريقية، وهي غانا وكينيا ومالاوي ومصر، وكتبت كلمة "شكرا" في كل فيديو.
Thank you Ghana! 🇺🇸 🇬🇭 pic.twitter.com/d34cqFyRdN— Melania Trump (@FLOTUS) October 4, 2018
Thank you Malawi! 🇺🇸 🇲🇼 pic.twitter.com/rE03LMNzOZ— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2018
Thank you Kenya 🇰🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/JrHncob8Qp— Melania Trump (@FLOTUS) October 7, 2018
Thank you Egypt 🇪🇬 🇺🇸 pic.twitter.com/7i0POn29XN— Melania Trump (@FLOTUS) October 9, 2018
وكانت ميلانيا ترامب قد بدأت جولة أفريقية قبل نحو أسبوع، شملت 3 دول هي كينيا، ومالاوي، وغانا، وتعد مصر الدولة الرابعة والأخيرة في أفريقيا.
ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.
وأوضحت ميلانيا في مؤتمر صحفي، إنها تزور غانا وملاوي وكينيا ومصر، في أول رحلة دولية كبيرة لها، من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم.
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