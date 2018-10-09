5 ملايين فقير "بشكل مطلق" يقيمون في إيطاليا

أفاد القائم بأعمال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، ماوريتسيو فرانكيني، اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 5 ملايين نسمة من سكان إيطاليا يعيشون في ظروف "الفقر المطلق". ويعتبر هذا المؤشر قياسيا منذ عام 2005.

© AFP 2018 / Alberto Pizzoli إيطاليا تهاجم المفوضية الأورويبة وتصفهم بأعداء لأوروبا

روما — سبوتنيك . ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى المعهد، فإن هناك قرابة 1.8 مليون أسرة إيطالية (ما يعادل نسبة 8.4 في المئة من سكان البلاد) تعيش في ظروف "الفقر المطلق"، بينها ما يزيد عن 1.6 مليون نسمة (مواطنون أجانب). أي ما يعادل تقريبا، ثلث الأجانب الذين يقيمون في إقليم الأبنين بشكل دائم.

أما فيما يتعلق بـ" الفقر النسبي" الذي يقوم الخبراء بإقراره على أساس القوة الشرائية للسكان، فإن هناك في إيطاليا ما يزيد عن 8 ملايين نسمة يعيشون في ظروف الفقر النسبي.

يذكر أن الإحصاءات الإيطالية الرسمية تميز بين الفقر المطلق والفقر النسبي، حيث إن المقصود بالفقر المطلق بالنسبة للخبراء هو ذلك الوضع الذي لا يتمكن المواطنون فيه من شراء السلع والخدمات الأساسية المطلوبة لتأمين المستوى الأدنى المقبول للحياة.