مورغولوف: يجب أن تؤخذ مصالح كوريا الشمالية في الاعتبار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية إيغور مورغولوف، أن المصالح الأمنية الشرعية لجمهورية كوريا الشمالية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، بشكل كامل.

موسكو — سبوتنيك. وقال مورغولوف، خلال حفل استقبال اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية، "روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع كوريا الديمقراطية في تسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روسيا ترفض الاتهامات ضدها بانتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية

وأضاف "ليس فقط القضية النووية، أود أن أقول، كل المشاكل المعقدة في شبه الجزيرة الكورية، التي يعد حلها أهم شرط للتعاون المثمر بين البلدين، وشرطا أساسيا أيضا لتطبيع الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

واستطرد "وعلى نطاق أوسع شمال شرق آسيا بالكامل، ونحن مهتمون بضمان أمن جميع بلدان المنطقة، بما في ذلك، وبطبيعة الحال، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وضمان أن المصالح المشروعة لبلدكم ستأخذ تماما بعين الاعتبار".

وأشار نائب وزير الخارجية في هذا الصدد إلى المشاورات الثلاثية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية على مستوى نواب وزراء الخارجية التي جرت اليوم الثلاثاء، في موسكو، وشارك فيها مورغولوف.

وشدد إيغور مورغولوف على أن المشاورات في هذه الصيغة عقدت للمرة الأولى، وذكر أن المحادثات أظهرت فكرة مشتركة للحفاظ على التنسيق الوثيق حول التسوية المعقدة للمشكلات القائمة في المنطقة دون الإقليمية".

وأضاف مورغولوف: "التسوية ممكنة فقط من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الحوار بين جميع الأطراف المعنية".

واختتم الاجتماع الثلاثي لنواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في مقر الخارجية الروسية بموسكو.

وتجري هذه المشاورات على خلفية تعزيز كوريا الشمالية لتنمية الحوار عالي المستوى مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما فيها الحوار بشأن نزع السلاح النووي وعقد سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت سفارة روسيا في كوريا الشمالية قد أعلنت عن عقد مشاورات ثلاثية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية في موسكو في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.