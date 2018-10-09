بومبيو عن مباحثات كوريا الشمالية: طريق نزع السلاح النووي "طويل"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه خلال محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحرز تقدما في مجال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الطريق في هذا الاتجاه طويل.

© Sputnik . Aleksei Kudenko مورغولوف: يجب أن تؤخذ مصالح كوريا الشمالية في الاعتبار

واشنطن — سبوتنيك . وقال بومبيو للصحفيين اليوم الثلاثاء "عدت الليلة الماضية من رحلتي إلى كوريا الشمالية، حيث أحرزنا تقدما فعليا، وما زال أمامنا طريق طويل، ويجب فعل الكثير، لكننا الآن نرى الطريق الذي سنتمكن من خلاله التوصل إلى هدفنا، وهو طريق لا رجعة عنه، وهو نزع النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي ومثبت".

وأضاف أن الطرفين يواصلان مناقشة عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، 12 يونيو/ حزيران الماضي، ما مثل أول لقاء جمع بين رئيسي الدولتين، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن بيونغ يانغ ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.