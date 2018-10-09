أمريكا... الإعصار "مايكل" يضرب فلوريدا بقوة كبيرة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الثلاثاء، إن الإعصار "مايكل" يكتسب المزيد من القوة ومن المتوقع أن يكون إعصارا كبيرا عندما يصل إلى البر شمال غربي فلوريدا غدا.