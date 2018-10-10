مقتل شخصين في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية

وذكرت قناة "NBC" عن مصادر في الشرطة الأمريكية، أن "مسلحا أطلق النار داخل مركز تسوق، صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتم التعرف بعد على هوية الضحايا".

Two people were killed and two others were injured when multiple gunshots were fired at a shopping center in Fort Myers, Florida, authorities said. https://t.co/6qfQDbKBRg — NBC News (@NBCNews) October 10, 2018

​وكانت ولاية فلوريدا الأميركية شهدت، في أغسطس/آب الماضي، حادث إطلاق نار عشوائي، قتل فيه ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون. وقالت قناة "نيوز4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا وجرح 11 آخرون.

وغرد رئيس شرطة جاكسونفيل عبر تويتر إن "حادث إطلاق نار عشوائي وقع بمهبط جاكسونفيل"، مطالبا الجمهور بـ"الابتعاد عن المكان لأنه غير آمن حاليا".