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17:22 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الجيش التركي

    الدفاع التركية تعلن استكمال سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

    © AFP 2018 /
    العالم
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    أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب بموجب اتفاق سوتشي.

    أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، في بيان، إن "عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح استكملت اليوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

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    وأضافت الوزارة: "نواصل فعالياتنا في المنطقة في إطار الاتفاق من أجل إقامة سلام دائم في إدلب".

    من جهتها أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف مسلح غادروا المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وتم سحب قرابة مئة وحدة تقنية قتالية.

    وقالت الناطقة في إحاطة إعلامية "حتى الآن، غادر أكثر من ألف مسلح المنطقة منزوعة السلاح، وتم سحب نحو 100 قطعة من التقنيات".

    وأضافت "يوم 9 أكتوبر أفادت وسائل إعلام تركية عن سحب الأسلحة الثقيلة، ونحن حالياً نتأكد من هذه المعلومات عبر خبرائنا".

    وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح اليوم بأنه لا يستبعد تأخر موعد تشكيل المنطقة المنزوعة السلاح في سوريا ليوم أو يومين.

    وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي "يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات، الدور الرئيس يلعبه شركاؤنا الأتراك، الذين يبذلون الجهود لكي تتعاون المجموعات المتواجدة هناك مع هذه المهمة، ومؤتمرنا يؤكد أن هذه العملية تتقدم بشكل ثابت بما في الكفاية".

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاق إدلب, الوجود التركي في حلب, التسوية السورية, الجيش السوري, الحكومة التركية, تركيا, سوريا
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