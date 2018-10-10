مسؤولون أمريكان يتحدثون مع ولي العهد السعودي بشأن خاشقجي

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن اثنين من مسؤوليه ووزير الخارجية مايك بومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، إن "مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد في البيت الأبيض جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، تحدثا مع الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء".

© AP Photo / Rogelio V. Solis ترامب يعلن أولى خطواته في أزمة خاشقجي ويريد دعوة خطيبته للبيت الأبيض

وأضافت "أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو مكالمة هاتفية بعد ذلك لمتابعة الوضع مع ولي العهد لإعادة التأكيد على طلب الولايات المتحدة تقديم معلومات".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أعلن في حوار إذاعي اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للمساعدة في الجهود الجارية لاستجلاء حقيقة اختفاء خاشقجي، وأكد أن الواقعة تثير قلق واشنطن إلى حد كبير.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تعلم إن كان خاشقجي على قيد الحياة.

واختفى خاشقجي (59 عاماً) الأسبوع الماضي بعدما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولكنه لم يخرج، ونفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي، وأكدت أنه خرج من القنصلية.

وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في القضية، مطالبة القنصلية السماح لها بتفتيش مبنى القنصلية.

كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بإثبات خروج خاشقجي من قنصليتها في إسطنبول، مؤكدا أنه لا يمكن للجانب السعودي التملص من مسؤولية اختفاء خاشقجي بمجرد القول أنه خرج من القنصلية.

وعرف خاشقجي، في الآونة الأخيرة، بكتاباته وتصريحاته الناقدة لسياسات السعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ومنذ بدأ التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، وتشديد الحصار على وسائل الإعلام وموجة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطات والنّشطاء منذ شهر أيار/ مايو الماضي.