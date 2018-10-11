ميركل تعليقا على مفاوضات بريكست: "الشيطان يكمن في التفاصيل"

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، إن هناك تقدما يُحرز في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام من قمة أوروبية حاسمة، غير أنها حذرت من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".

© AFP 2018 / BARBARA GINDL / APA / AFP ميركل تثأر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهين ماي علنا (فيديو)

وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل في ما قد يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول شروط الانفصال بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي

وبحسب "فرانس برس"، قالت ميركل في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في لاهاي "هناك تقدم".

وأضافت "آمل أن يكون هناك تقدم في الأسبوع المقبل. نحن سعداء بأن هناك مناقشات مكثفة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل".

وكان دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف مفاوضات البريكست، قلل الثلاثاء من احتمال التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يتم قبل تشرين الثاني/نوفمبر.