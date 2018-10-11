سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

قال السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أن إعلان المنظمة هو إنجاز حقيقي لسورية.

وأشار صباغ إلى أن إعلان المنظمة عن وفاء سورية بإزالة كل أسلحتها الكيميائية وتأكيدها تدمير جميع مرافق إنتاجها المعلنة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها هو إنجاز حقيقي لسورية يستحق الثناء.

وقال صباغ في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ 89 لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة حاليا في مقرها في لاهاي "إنه من المستهجن أن تشكك بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التنفيذ رغم أنها "الدولة الوحيدة الحائزة" التي لا تزال تماطل في الالتزام بالآجال المحددة لها لإنهاء وتدمير ترسانتها الكيميائية الضخمة، وفقا لوكالة "سانا".

© Photo / SANA دمشق: أمريكا فشلت في إثبات استخدام سوريا لأي سلاح كيميائي

وعبر المندوب السوري عن أسفه إزاء عدم التعامل على نحو جدي مع المعلومات التي قامت سورية بإبلاغ الأمانة الفنية بها مرارا حول وصول أسلحة ومواد كيميائية سامة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية مشيرا إلى أنه مع انهيار التنظيمات الإرهابية الآن في سورية بفعل تقدم الجيش العربي السوري فإنها تعمد للهرب إلى دول أخرى كجماعة " الخوذ البيضاء " أو تعود إلى بلدانها الأصلية مزودة بالخبرة والقدرات الفنية على استخدام الأسلحة الكيميائية.

ورحب الصباغ بانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واعتبرها خطوة على طريق تحقيق عالمية الاتفاقية ودعوة لباقي الدول التي لم تنضم بعد لأن تفعل ذلك ودون شروط مشددا في هذا الصدد على أنه ما لم تنضم إسرائيل إلى الاتفاقية وكل الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل فإن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والسلم الإقليمي.