دفاع أسانج يرفع دعوى ضد وزير خارجية الإكوادور

صرح محامي مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزير خارجية الإكوادور، خوسيه فالنسيا، لإفشائه معلومات سرية عن قضية اللجوء.

© AFP 2018 / BEN STANSALL الإكوادور حاولت منح أسانج منصبا دبلوماسيا في روسيا

كيتو — سبوتنيك. وقال محامي أسانج لوكالة " سبوتنيك "، "سنرفع دعوى خلال الأيام القادمة، قد تكون هذه، تدابير وقائية وإجراءات أخرى يكفلها الدستور ضد أولئك الذين يكشفون المعلومات. وسيتم اتخاذ إجراءات ضد وزارة الخارجية وممثلها القانوني، الذي هو وزير الخارجية".

هذا وكان وزير الخارجية الإكوادوري، خوسيه فالنسيا، قد أكد في مقابلة منح أسانج اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن.

والجدير بالذكر، أن إجراءات التحقيق قد بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وذلك بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.

ولجأ الأسترالي أسانج، البالغ من العمر 47 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو 2012 ، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد تسليمه إلى السويد.

ويرفض أسانح الذي ينفي تهمة الاغتصاب، الذهاب إلى السويد، خوفا من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث قد توجه إليه تهمة نشر خمسمئة ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلا عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.