ترامب لم يعد يدرس اختيار باول لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب لم يعد يدرس مسألة تعيين دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس، لمنصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة بدلا من نيكي هيلي التي قررت الاستقالة.

واشنطن — سبوتنيك. وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هيلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع. وشغلت باول من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يبحث عن بديل "رائع" لهايلي

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه يدرس تعيين دينا باول، المسؤولة التنفيذية السابقة في بنك غولدمان ساكس والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض، سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بدلا من نيكي هيلي التي قررت الاستقالة.

وولدت دينا باول (45 عاما) في القاهرة لعائلة مسيحية قبطية، وكان اسمها قبل زواجها دينا حبيب. وانتقلت أسرتها إلى الولايات المتحدة في طفولة دينا.

وعملت دينا باول خلال فترة معينة مستشارة في البيت الأبيض بعد مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما عملت في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية في إدارة جورج بوش الابن.

هذا وعقدت هيلي مؤتمراً صحافياً بحضور الرئيس ترامب، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أكد خلاله الرئيس الأميركي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري.

ومثلت هيلي التي تبلغ من العمر 46 عاما إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأميركية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.