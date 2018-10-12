ترامب لم يعد يدرس اختيار باول لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة

واشنطن — سبوتنيك. وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هيلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع. وشغلت باول من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
وولدت دينا باول (45 عاما) في القاهرة لعائلة مسيحية قبطية، وكان اسمها قبل زواجها دينا حبيب. وانتقلت أسرتها إلى الولايات المتحدة في طفولة دينا.
وعملت دينا باول خلال فترة معينة مستشارة في البيت الأبيض بعد مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما عملت في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية في إدارة جورج بوش الابن.
هذا وعقدت هيلي مؤتمراً صحافياً بحضور الرئيس ترامب، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أكد خلاله الرئيس الأميركي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري.
ومثلت هيلي التي تبلغ من العمر 46 عاما إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأميركية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
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