فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من الإعصار "مايكل" على شواطئ فلوريدا

تواصل فرق الإنقاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، تمشيط حطام التجمعات السكنية على الشواطئ، بعد أن اجتاح الإعصار مايكل، أحد أقوى الأعاصير في تاريخ الولايات المتحدة، شمال غرب الولاية وتسبب في مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وضرب مايكل الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا، يوم الأربعاء الماضي، قرب بلدة مكسيكو بيتش برياح سرعتها 250 كيلومترا في الساعة وتسبب في ارتفاع كبير في الأمواج، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Tom Copeland أمريكا... الإعصار "مايكل" يضرب فلوريدا بقوة كبيرة

وتسبب الإعصار في تدمير أحياء بالكامل وحول منازل ومتاجر إلى أكوام من الخشب والألواح وألحق أضرارا بالطرق ونثر مشاهد الدمار في كل مكان.

واستعانت فرق من الجيش بالمعدات الثقيلة لرفع الحطام في مكسيكو بيتش، للسماح لعمال الانقاذ بالبحث عن أي محاصرين أو ناجين أو مصابين.

وحومت طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك في السماء، واستعان عمال إنقاذ من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بالكلاب والطائرات المسيرة وأنظمة تحديد المواقع.

​وصرحت ستيفاني بالمر وهي من عمال الإطفاء والإنقاذ في وكالة إدارة الطوارئ قائلة: "نستعد للأسوأ ونتمنى الأفضل. من الواضح أن هذا هو الأسوأ".

A look at what houses in #Mexico Beach, #Florida look like right now. This is a follow up from the previous clip posted. They are now submerged and were no match for #HurricaneMichael (via Tessa Talarico) #Hurricane #Michael #HurricaneMichael2018 pic.twitter.com/GJENrhFJha — Josh Benson (@WFLAJosh) October 10, 2018

​وكانت المياه غمرت معظم منطقة وسط البلد في بورت سان جو، على بعد 19 كيلومترا شرقي مكسيكو بيتش بعد أن حطم الإعصار قوارب وقذف بسفينة كبيرة إلى الشاطئ.