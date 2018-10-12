فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من الإعصار "مايكل" على شواطئ فلوريدا

وضرب مايكل الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا، يوم الأربعاء الماضي، قرب بلدة مكسيكو بيتش برياح سرعتها 250 كيلومترا في الساعة وتسبب في ارتفاع كبير في الأمواج، بحسب "رويترز".
واستعانت فرق من الجيش بالمعدات الثقيلة لرفع الحطام في مكسيكو بيتش، للسماح لعمال الانقاذ بالبحث عن أي محاصرين أو ناجين أو مصابين.
وحومت طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك في السماء، واستعان عمال إنقاذ من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بالكلاب والطائرات المسيرة وأنظمة تحديد المواقع.
TREE UPROOTED. Watch as this huge tree is uprooted from the ground in Panama City Beach, #Florida. (via Margaret Renee Grimes Clack) #HurricaneMichael #Michael #Hurricane #PanamaCityBeach pic.twitter.com/GbwR4FKyZK— Josh Benson (@WFLAJosh) October 10, 2018
وصرحت ستيفاني بالمر وهي من عمال الإطفاء والإنقاذ في وكالة إدارة الطوارئ قائلة: "نستعد للأسوأ ونتمنى الأفضل. من الواضح أن هذا هو الأسوأ".
A look at what houses in #Mexico Beach, #Florida look like right now. This is a follow up from the previous clip posted. They are now submerged and were no match for #HurricaneMichael (via Tessa Talarico) #Hurricane #Michael #HurricaneMichael2018 pic.twitter.com/GJENrhFJha— Josh Benson (@WFLAJosh) October 10, 2018
وكانت المياه غمرت معظم منطقة وسط البلد في بورت سان جو، على بعد 19 كيلومترا شرقي مكسيكو بيتش بعد أن حطم الإعصار قوارب وقذف بسفينة كبيرة إلى الشاطئ.
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