ترامب: القس برونسون طليق وسيعود إلى بيته قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القس أندرو برونسون سيعود إلى بيته قريبا بعد إطلاق سراحه في تركيا.

© AP Photo / Emre Tazegul تركيا تعلن طي ملف القس الأمريكي برونسون وتطلق سراحه

وجاء كلام ترامب كأول رد فعل له بعد وقت قليل على أمر القضاء التركي اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/ أكتوبر، برفع كافة القيود القضائية المفروضة على القس برونسون وإطلاق سراحه فورا.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"، حكم على القس برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تموز/ يوليو الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برونسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب.

ووجهت المحاكم التركية التهم إلى برونسون تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعتبر كلاجئ تركي منذ العام 1999 في الولايات المتحدة.