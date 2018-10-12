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18:26 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    ماكرون يتحدث عن جهة إصدار الأوامر بشأن تفجير باريس

    © AFP 2018 / MONEY SHARMA
    العالم
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    صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأنه من غير الواضح إن كان مخطط تم إحباطه لتنفيذ هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس قد صدرت بشأنه أوامر من دوائر عليا في السلطات الإيرانية.

    وأضاف ماكرون لتلفزيون "فرنسا 24" في مقابلة، "كما تعلمون إيران في بعض الأحيان منقسمة إلى فصائل مختلفة وبها توترات، ولذلك لا يمكنني القول اليوم ما إذا كانت الإرادة لتنفيذ ذلك قد جاءت من أعلى أم من ذلك الجهاز أو هذا الفرع ليست لدي معلومات أخرى في هذه المرحلة"، بحسب "رويترز".

    متظاهرون يجملون صور الصحفي المفقود جمال خاشقجي أمام السفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
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    في سياق متصل، كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن قرار تجميد أموال تعود للمخابرات الإيرانية وأشخاص إيرانيين جاء على خلفية إحباط هجوم إرهابي استهدف منطقة شمال شرق باريس في حزيران/ يونيو الماضي.

    وقال البيان مشترك لوزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد الفرنسيين، "إن هذه الإجراءات المتخذة متعلقة بمحاولة تنفيذ اعتداء إرهابي تم إحباطه في 30 يونيو/ حزيران الماضي بمنطقة فيلبنت الفرنسية".

    وتابع البيان أن "محاولة الاعتداء الخطيرة جداً والتي تم إحباطها لا يمكن أن تبقى من دون رد، ولهذا السبب قرر وزيرا الداخلية، جيرارد كولومب، ووزير الاقتصاد، برونو لومير، اتخاذ إجراءات بحق شخصيتين إيرانيتين، وهما أسد الله أسدي وسعيد هاشمي مقدم، بالإضافة لإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، وذلك عبر تجميد أموالهم لمدة ستة أشهر".

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الفرنسية, إيمانويل ماكرون, إيران, فرنسا
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