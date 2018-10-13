اتهام للقوات الأوكرانية بقصف أراضي لوغانسك

لوغانسك- سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " سبوتنيك"، إن " القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام مدافع هاون عيار 120 ملم و 82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة ".

وأضاف المتحدث، لقد تعرضت أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، للقصف بالقرب من المناطق السكنية، بيرفومايسك، غولوبوفسكويه، كالينوفكا، ومنطقة محطة السكة الحديدية مارييفكا.

© Sputnik . Nikolai Sidorov جمهورية لوغانسك تعلن نظام الاستعداد القتالي المرتفع

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق أكثر من 30 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.