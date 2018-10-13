السيول تقتل 11 طفلا في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية إن السيول قتلت 11 طفلا على الأقل في مدرسة إسلامية بإقليم سومطرة الشمالية، أمس الجمعة، وإن رجال الإنقاذ يبحثون عن تلميذ آخر مفقود.

وانهمرت السيول على منطقة مانديلينج ناتال في سومطرة الشمالية، أمس الجمعة، بعد أن دمرت أمطار غزيرة أكثر من 20 منزلا. وفقا لـ "رويترز".

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وقال إرسان سينوحاجي قائد الشرطة في مانديلينج ناتال، إن السلطات تتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون محتملون.

ومضى قائلا "يبحث رئيس الحي مع الأسر المحلية إن كان هناك أشخاص مفقودون، لأن السيول جرفت 12 منزلا وأصابت ثمانية منازل بأضرار شديدة".

وقال سينوحاجي إن 29 طالبا كانوا في فصل في المدرسة بقرية موارا سالادي عندما انهمرت السيول بوحشية على المدرسة الساعة الرابعة والربع بالتوقيت المحلي مساء أمس الجمعة.

وأظهرت صور للكارثة نشرت في وسائل إعلام محلية رجال الإنقاذ يحفرون وسط الوحل والأنقاض في مبنى منهار.