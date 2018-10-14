ترامب يلمح إلى احتمالية استقالة وزير الدفاع الأمريكي

ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى احتمالية استقالة وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس.

وقال ترامب في حواره لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنه لا يعلم إذا ما كان ماتيس سيستقيل أم لا، لكنه ربما يفعل ذلك".

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وتابع قائلا "أعلن أن هناك بعض من أفراد إدارتي غير مسرورين بطريقة إدارتي لملفات عديدة، وأعتقد أن ماتيس منهم".

وعما إذا كان لديه معلومات عن نية وزير الدفاع تقديم استقالته، قال ترامب: "لا أعلم، لم يخبرني بذلك".

وأضاف ترامب "علاقتي معه (ماتيس) جيدة، تناولت طعام الغداء معه قبل يومين، قد يكون ذلك لأني أعلم في الحقيقة أنه يميل إلى الديمقراطيين أكثر".

ومضى بقوله "لكن الجنرال ماتيس رجل جيد، نحن نتفق بصورة جيدة، قد يغادر في مرحلة ما، فالجميع يغادر، هذه هي واشنطن".

ورفض ترامب التقارير التي تتحدث عن وقوع "فوضى" في البيت الأبيض، ووصفها بأنها مجرد "أخبار مزيفة".

وأوضح بقوله "أنا أغير بعض الأمور، وهذا من حقي، لدي أناس الآن على أهبة الاستعداد وسيكونوا هائلين وسيصعدوا في الفترة المقبلة".

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد قبل استقالة نيكي هايلي، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة قبل أيام.