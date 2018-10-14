مستشار في البيت الأبيض: وزير الخزانة الأمريكي ما زال يعتزم حضور قمة سعودية

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ما زال يخطط لحضور قمة مقبلة في السعودية على الرغم من الجدل الدائر حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت "رويترز"، قول كودلو لـ "إي بي سي"، "سيقرر السيد منوشين رأيه في وقت لاحق هذا الأسبوع ومع ظهور معلومات جديدة."

© Sputnik . Bilal Hussein) السعودية ترد رسميا على التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

جاءت تصريحات كودلو بعد وقت قصير من تصريح السيناتور الأمريكي ماركو روبيو من ولاية فلوريدا لـ"حالة الاتحاد" في شبكة "سي. إن. إن" أنه يعتقد أن منوشين يجب أن يقاطع الحدث.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت في وقت سابق، اليوم، رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.