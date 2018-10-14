إيران تعتقل أحد أفراد الجيش على ذمة قضية هجوم العرض العسكري

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني أجئي، "تم استدعاء 11 شخصا وألقي القبض على شخص وكلهم من الجيش والقضية أرسلت إلى طهران"، ولم يذكر أجئي المزيد من التفاصيل.
واتهم نشطاء في منطقة الأهواز قوات الأمن الإيرانية باعتقال زملاء لهم بعد الهجوم.
وبشكل منفصل، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "أرنا"، اليوم الأحد عن وزير المخابرات الإيراني محمود علوى قوله إن وزارته ساعدت في كشف وتدمير "300 فريق" من المتشددين.
ولم يذكر علوي المزيد من التفاصيل عن هوية المتشددين كما لم يذكر متى تم كشف الخلايا المتشددة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)