روحاني: الإدارة الأمريكية الحالية هي الأشد حقدا على إيران في تاريخ الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد حكومة أشد حقدا على إيران من الحكومة الحالية الموجودة في البيت الأبيض، متهما إدارة ترامب بالسعي لإضعاف النظام في إيران.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قال روحاني، صباح اليوم الأحد، في كلمة متلفزة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جامعة طهران، إن "الولايات المتحدة الأمريكية هزمت نتيجة انتهاكها للالتزامات الدولية وأن إيران تحقق نجاحات عدة في جميع المجالات".



© REUTERS / CARLO ALLEGRI روحاني: أمريكا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران

وأكد روحاني على عدم وجود أي شك في أن إيران هي المنتصرة وواشنطن هي الخاسرة على المستوي المحلي والخارجي، قائلا "إن إيران قادرة على إلحاق الهزيمة بأمريكا كما هزمناها على الصعيد السياسي في الأشهر الأخيرة وهذا ليس شعارا".

وأضاف روحاني، "لقد حاول ترامب استخدام مجلس الأمن ضد إيران، ولكن ماذا كان الجواب؟ جميع أعضاء مجلس الأمن مدحوا الاتفاق النووي، ولم يتمكن ترامب من الوصول إلى هدفه".

وأضاف الرئيس الإيراني، "أن الولايات المتحدة بدأت حرب نفسية ضد إيران، وهدف أمريكا التالي هو شن حرب الاقتصادية، وهدفهم النهائي هو إضعاف شرعية النظام في إيران".

وواصل:

الولايات المتحدة لم تشهد حكومة أشد حقدا على إيران ونظامها وشعبها من الحكومة الحالية المستقرة في البيت الأبيض.

يذكر أن الرئيس ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، فيما أصرت باقي أطراف الاتفاق على الاستمرار فيه.

على الجانب الآخر، اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية، التي قررت بدورها إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بضمان أن لا تؤثر العقوبات ضد إيران على إيصال السلع الإنسانية، أو سلامة حركة الطيران والملاحة الجوية، كما اعتبرت المحكمة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران انتهاكا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

من جانبها، وصفت الولايات المتحدة حكم محكمة العدل الدولية بـ"العبثي"، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلغاء معاهدة الصداقة مع إيران.